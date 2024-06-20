Аканджи признан лучшим игроком матча Евро-2024 Шотландия — Швейцария

Защитник сборной Швейцарии Мануэль Аканджи был признан лучшим игроком матча Евро-2024 против Шотландии (1:1).

«Он доминировал в воздухе, хорошо организовал защиту сборной Швейцарии и был собран в владении мячом, а также отлично подключался к атакам и сделал четыре проникающих паса», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

В третьем матче швейцарцы 23 июня сыграют против Германии, а шотландцы в этот же день встретятся с Венгрией.