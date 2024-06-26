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Агент Дкушича — о выходе Словении в плей-офф Евро-2024: «Фантастическое достижение. Ваня очень счастлив»

Константин Белов
Корреспондент
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Агент защитника «Сочи» Вани Дркушича Младен Ратковица в комментарии для «СЭ» отреагировал на выход сборной Словении в плей-офф чемпионата Европы по футболу в Германии.

«Это фантастическое достижение для Словении. Ваня очень счастлив, и он гордится тем, что является частью этой команды. Но турнир еще не завершен, каждая игра становится все важнее. Поэтому сегодня они празднуют, а завтра сосредоточатся на следующем сопернике», — сказал Ратковица «СЭ».

Сборная Англии (5 очков) заняла первое место в группе C. В 1/8 финала команда Гарета Саутгейта сыграет с одной из сборных, занявших третье место в группе. Словения (3) финишировала третьей, но тоже гарантировала себе место в 1/8 финала. Словенцы впервые в истории сыграют в плей-офф чемпионата Европы.

Евро-2024
Сборная Словении по футболу
Ваня Дркушич
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