Агент Селюк: «Саутгейта ругают, а он выведет Англию в финал Евро»

Агент Дмитрий Селюк считает, что сборная Англии выйдет в финал Евро-2024.

«А разве я не говорил, что Англия, пусть и с трудом, но пройдет Швейцарию? Саутгейта продолжают критиковать, а он дойдет до финала. Более того — считаю, у англичан вообще хорошие шансы выиграть турнир. Почему я полагаю, что англичане победят голландцев? Ну все-таки немного разбираюсь в футболе (улыбается). Я уже вам как-то говорил: на таких футбольных форумах очень важны опыт и менталитет победителя. У сборной Англии эти качества как у мадридского «Реала». Да-да, я не шучу. Смотришь на них и понимаешь: они в любой момент могут добавить и дожать соперника. Так было и в игре со Швейцарией, и в поединке против словаков. Дух и исполнительское мастерство. Эти парни уверены в себе. Не нервничают, не паникуют. Да, пропустили, но едем дальше. Свое забьем, а потом еще и вырвем победу. Команда доигрывает каждый момент до конца.



Пройти Швейцарию — дорогого стоит. Это действительно крепкий орешек. Против нее никому сейчас не будет легко. Надо отдать должное Якину. В «Спартаке» в него не поверили, а он взял сейчас и всем все доказал, кто есть кто в этом мире. «Спартак» — кузница кадров... Якин, Эмери.



Все эти разговоры о том, что англичане играют в антифутбол, уже надоели. Ну вы посчитайте, какое количество матчей за сезон провели подопечные Саутгейта! Под 50-60. И в АПЛ, в отличие, кстати, от ла лиги, нет проходных игр. Там не расслабишься. Поэтому ребята немного измотаны. Но если бы они были никакущие, как пишут некоторые эксперты, они бы не прошли в полуфинал! Так не бывает! Учитывайте те нагрузки, которые игроки уже переварили за этот сезон. Тем не менее они потихоньку идут к своей цели. Да, не феерят, не забивают по четыре мяча. Но этого и не требуется. Сейчас Саутгейта уже «лупят» на каждом углу. Давайте почитаем, что люди напишут после финала. Многие скажут: «Как же здорово Саутгейт распределил силы по дистанции!» Вот увидите. Все сразу забудут про какие-то скучные моменты в игре британцев», — сказал Селюк.

В полуфинале Евро-2024 сборная Англии сыграет против Нидерландов. Матч состоится в среду, 10 июля и начнется в 22.00 (мск).