Селюк: «Рука Кукурельи? В России такой пенальти поставили бы»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о судействе англичанина Энтони Тэйлора в матче 1/4 финала Евро-2024 Испания — Германия (2:1 доп. вр.).

Тэйлора раскритиковали за то, что он не назначил пенальти в ворота испанцев за игру защитника Марка Кукурельи рукой.

«Рад, что испанцы выиграли. Но на тоненького... Рука Кукурельи? Это спорный момент. Безусловно, могли дать пенальти, но, с другой стороны, футболист смещался, рука была в естественном положении. В России, наверное, поставили бы такой пенальти. Здесь — нет. Что есть, то есть, уже спорить поздно», — приводит «РБ Спорт» слова Селюка.

В полуфинале Евро-2024 сборная Испании сыграет против Франции. Матч состоится во вторник, 9 июля и начнется в 22.00 (мск).