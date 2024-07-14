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Агент Сафонов: «Ямаль в РПЛ не поедет, его зарплата — бюджет всей нашей лиги»

Алина Савинова
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Агент Алексей Сафонов считает, что клубы РПЛ смогут подписать игроков, которые выступили на Евро-2024 в Германии.

«Я верю, что участники чемпионата Европы приедут в РПЛ. Но только из тех команд, которые вылетели на финальных стадиях. Какой-нибудь Ямаль в Россию не приедет. Его зарплата — это бюджет всей нашей лиги, наверное», — цитирует Сафонова Metaratings.ru.

Чемпионат Европы по футболу проходит с 14 июня по 14 июля. В финал турнира вышли сборные Англии и Испании.

17-летний Ламин Ямаль провел 6 матчей за сборную Испании на Евро-2024, в которых забил один гол и сделал 3 результативные передачи. Контракт футболиста с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: Metaratings.ru.
Ламин Ямаль
Футбол
Евро-2024
РПЛ
Чемпионат Европы по футболу
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