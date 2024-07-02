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Сегодня, 08:00

Агент назвал Дркушича одним из лучших защитников Евро: «Он не дал забить Хойлунду, Митровичу, Кейну и Роналду»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Сочи» и сборной Словении Вани Дркушича, оценил игру футболиста на Евро-2024.

«В 4 матчах он не дал забить Хойлунду, Митровичу, Кейну и Роналду. Он провел совершенно потрясающий турнир и показал себя как один из лучших защитников на Евро. Жаль, что Словения вылетела», — сказал Ратковица «СЭ».

Сборная Португалии в 1/8 финала Евро-2024 в серии пенальти обыграла Словению (0:0, пен. — 3:0).

В четвертьфинале Португалия встретится с Францией. Матч пройдет 5 июля в Гамбурге и начнется в 22.00 по московскому времени.

Футбол
Евро-2024
Сборная Словении по футболу
Ваня Дркушич
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