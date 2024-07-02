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Агент Дркушича: «Наверняка на этом Евро Ваня привлек внимание клубов»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Сочи» и сборной Словении Вани Дркушича, ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Наверняка на этом Евро он привлек внимание клубов. На данный момент я ничего не могу сказать о его будущем», — сказал Ратковица «СЭ».

Дркушич перешел в «Сочи» в январе 2022 года. Контракт словенца с российским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 2,8 млн евро.

В прошлом сезоне Дркушич сыграл за сочинский клуб 24 матча, в которых забил 2 мяча.

Футбол
Евро-2024
Сборная Словении по футболу
Ваня Дркушич
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