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Сегодня, 19:10

Агент Дркушича об игре защитника на Евро: «Я очень доволен и горд за него»

Сергей Жуков
корреспондент
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Агент защитника «Сочи» Вани Дркушича Младен Ратковица прокомментировал «СЭ» выступление футболиста в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 против Сербии (1:1).

«Ваня очень хорошо провел оба матча на турнире. Он играл против таких высококлассных нападающих, как Митрович, Влахович, Хойлунд, и они не забили. Так что я очень доволен его игрой и горд за него», — сказал Ратковица «СЭ».

Словения с 2 очками занимает второе место в группе С. Сербия набрала первое очко на этом турнире и располагается на 4-й позиции.

В заключительном матче группового турнира словенцы сыграют против Англии, а сербы встретятся с Данией. Обе игры пройдут 25 июня.

Евро-2024
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