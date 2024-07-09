Селюк: «Весь мир задается вопросом: «Почему рука Кукурельи — не пенальти?»

Агент Дмитрий Селюк считает, что Испания обыграет Францию, а Англия — Нидерланды в полуфинале Евро-2024.

«Испанцы просто сильнее французов в командном футболе. Мбаппе, Дембеле, Камавинга — реактивные ребята. Мне еще у французов нравится Коло Муани. Против португальцев он вышел в старте, а до этого почему-то начинал встречи в запасе. И все-таки коллективные взаимодействия, конечно, лучше выстроены у «Красной фурии». Что происходит с Мбаппе? Думаю, вся его история с переходом в «Реал» где-то измотала его психологически. Ну и травма, полученная в игре с поляками, тоже дает о себе знать.



Вообще еще до турнира я предрекал, что Англия, Франция, Испания и Германия пройдут далеко. Только немцы меня подвели (смеется). Но я еще рассчитывал и на то, что на домашнем Евро судьи будут к ним благосклонны. Но видите, как все получилось. Весь мир задается одним вопросом: почему рука Кукурельи — это не пенальти? Конечно, это 11-метровый. Но сейчас столько трактовок, столько возможностей объяснить, что судьи были правы (смеется). Да, испанец пытался убрать руку, но она же увеличивала площадь тела, помешала мячу, который летел в створ. Да, Кукурелья рукой не играл, мяч в нее попал. Но сколько было случаев, когда в таких эпизодах рефери указывал на «точку»? Согласитесь, много!



Мой фаворит в финале — Англия. Все-таки юношеский максимализм, романтизм могут сыграть с испанцами злую шутку. Англичане умеют дожимать, играть на результат. На чемпионате мира я болел персонально за Месси, чтобы он взял титул и его перестали уже сравнивать с Криштиану Роналду. Теперь мне хочется, чтобы победителем стал Кейн. Будет досадно, если такой великолепный, классный форвард останется без Кубка. Ямаль — большой талант, у него все впереди. В общем, верю в англичан. Главное, чтобы хватило сил. Не понимаю, когда их критикуют за слабый футбол. Ребята, они не слабые, а просто не машины, которые после тяжелейшего сезона в АПЛ способны носиться на сумасшедших скоростях на полях Германии», — заявил Селюк.

Первый полуфинал Евро-2024 между Испанией и Францией пройдет во вторник, 9 июля. Второй полуфинал — Англия — Нидерланды — состоится в среду, 10 июля. Оба матча начнутся в 22.00 (мск).