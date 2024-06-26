Агент Бийола — об историческом выходе Словении в плей-офф Евро-2024: «Люди выйдут праздновать на улицы»

Агент защитника «Удинезе» Яки Бийола Роберт Чибеж в комментарии для «СЭ» отреагировал на выход сборной Словении в плей-офф чемпионата Европы по футболу в Германии. Англия и Словения сыграли вничью (0:0) в матче третьего тура Евро-2024.

«Да, на самом деле это история для сборной Словении. Люди выйдут праздновать этот успех на улицы», — сказал Чибеж «СЭ».

Сборная Англии (5 очков) заняла первое место в группе C. В 1/8 финала команда Гарета Саутгейта сыграет с одной из сборных, занявших третье место в группе.

Словения (3) финишировала третьей, но тоже гарантировала себе место в 1/8 финала. Словенцы впервые в истории сыграют в плей-офф чемпионата Европы.