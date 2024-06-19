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Агент Барбоза о Роналду в матче Португалии с Чехией: «Вообще-то он должен забивать»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Футбольный агент Паулу Барбоза оценил игру нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в матче с Чехией (2:1) в первом туре групповой стадии Евро-2024.

— Роналду-то вы ждали в стартовом составе?

— Да. Понимал, что сыграет с первых минут. Не могу сказать, что он действовал вчера плохо. Старался. Но от своего мнения не отказываюсь: команда играет на него. А если у Криштиану что-то не получается, то теряется вариативность.

— А вот главный тренер Чехии после матча заявил: «Роналду снова продемонстрировал гениальность»!

— Гениальность? Это слишком громко. Наверное, он имел в виду прошлые заслуги этого футболиста. Когда сборная играет без Роналду, у нее гораздо больше вариантов в атаке. У нас есть очень талантливые футболисты, которые пока не проходят в стартовый состав. Вчерашняя игра это доказала.

— И все-таки еще один вопрос про Роналду. Человек в 39 лет проводит полный матч. У него 100 процентов точных передач за игру. Разве это не убедительно?

— Роналду подвел себя к Евро в хорошей форме. Я это признаю. Но он на турнире вообще-то для того, чтобы забивать. Разве нет? Посмотрим, что будет дальше. Возможно, скажется то, что он выступает в Саудовской Аравии. Уровень другой, темп другой. Здесь, конечно, иные скорости. Способен ли он быстро переключиться? Поживем-увидим.

Во втором туре групповой стадии Евро-2024 сборная Португалии сыграет с Турцией (22 июня), в третьем туре — с Грузией (26 июня).

Криштиану Роналду. «Гениальность Роналду? Без него Португалия играет разнообразнее». Барбоза о победе над Чехией

Криштиану Роналду
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Сборная Чехии по футболу
Паулу Барбоза
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