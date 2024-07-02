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Сегодня, 20:05

Агент Барбоза: «Если Роналду сыграет против Франции с первых минут, ничего хорошего для Португалии не выйдет»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Агент Паулу Барбоза не уверен, что Португалия пройдет Францию в четвертьфинале Евро-2024. Об этом он рассказал в интервью «СЭ».

— Значит, вы не предвкушаете дуэли Роналду — Мбаппе?

— Мне бы хотелось, чтобы Мартинес произвел перестановки в составе. А то все упирается в очередной личный рекорд Криштиану. И у меня есть предчувствие, что, если он будет играть с первых минут против французов, ничего хорошего из этого не выйдет. Все наши проблемы вытекают из этого. Команда играет на Роналду, а он уже не в порядке. Это же очевидно. Ну если человек не забил ни одного мяча с игры, какие могут быть еще сомнения?!

— Только вот и Мбаппе пока не блещет на этом Евро.

— Да. Мбаппе не так ярок. Это факт. Но по нему видно, что он в любой момент может взорваться и решить исход встречи. Вот в чем разница.

Матч между сборными Португалии и Франции состоится 5 июля. В 1/8 финала чемпионата Европы португальцы обыграли Словению (0:0, по пен. — 3:0), а команда Дидье Дешама победила Бельгию (1:0).

Криштиану Роналду. «Слезы Роналду — это не по-мужски. Он опять хотел быть в центре внимания...» Мнение агента Барбозы

Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Паулу Барбоза
Чемпионат Европы по футболу
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