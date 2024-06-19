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Агент Барбоза: «Криштиану Роналду преследует личные цели. А это не всегда идет на пользу сборной»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Агент Паулу Барбоза объяснил, почему нападающий сборной Португалии Рафаэл Леау сыграл против Чехии не слишком ярко.

— От кого-то ждали большего в игре с Чехией? Не показалось, что Леау довольно быстро ушел в тень?

— Да, соглашусь с вами. Ему не хватает уверенности.

— Странно. Человек выступает в «Милане».

— Да. Но вся сборная играет на Роналду. Это сковывает, ограничивает тебя в возможностях. Хотя по своим качествам Леау способен и сам поменять ход встречи. Рафаэль может действовать гораздо лучше, но система... Все сводится к тому, что надо играть на Криштиану. Это лимитирует. Некоторые футболисты в итоге не проходят в состав. Про Консейсау я уже вам сказал.

— В общем Мартинесу грех жаловаться на скамейку?

-Это да. Но хочется, чтобы команда играла разнообразнее, а не только на Роналду. Мы все понимаем, что Криштиану преследует свои личные цели. Он считает, что имеет право установить новый рекорд. Однако, мне кажется, не всегда его желания совпадают с интересами сборной.

— Жоау Феликс вчера так и остался в запасе. Справедливо?

— Конечно, это большой игрок, талант. Но сейчас он не в порядке, не в форме. Когда в Феликс в кондициях, играет блестяще. Пока он далек от своего максимума.

Во втором туре групповой стадии Евро-2024 сборная Португалии сыграет с Турцией (22 июня), в третьем туре — с Грузией (26 июня).

Криштиану Роналду
Футбол
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
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