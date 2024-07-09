Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 04:06

Рабьо: «Сборная Испании показывает лучший футбол на Евро-2024»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Евро-2024 против Испании.

«Они показывают лучший футбол на турнире. У них отличные вингеры, которые способны просачиваться в последнюю треть. Они также знают, как забивать, и умеют это. Это очень сбалансированная команда со множеством сильных качеств, но какие-то слабости есть и у них. Мы уверены в себе и знаем, что надо делать», — цитирует пресс-служба УЕФА Рабьо.

Матч Испания — Франция состоится во вторник, 9 июля, на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Альваро Мората&nbsp;&mdash; Килиан Мбаппе. Испания — Франция. Онлайн-трансляция матча полуфинала Евро
Источник: Сайт УЕФА
Адриен Рабьо
Футбол
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Сборная Франции по футболу
0
Читайте также
Здено Хара занялся триатлоном после завершения хоккейной карьеры
Жена капитана сборной Испании Мораты из Италии поддерживает мужа на Евро-2024
Суд арестовал третьего фигуранта по делу о нападении на сотрудницу «Матч ТВ»
«Питтсбург» подпишет «величайшего русского вратаря». Главные трансферные новости КХЛ на 8 июля
Остаток материнского капитала смогут получить более 730 тыс. семей
Генпрокуратуру попросили изъять из продажи опасную добавку в продукты
Популярное видео
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Коло-Муани: «Испания — одна из лучших команд Евро-2024»
Кукурелья: «Если сборная Испании закончит сезон победой на Евро-2024, это будет просто прекрасно»
Испания и Нидерланды будут играть в футбол. Англия и Франция — издеваться над нами. Колонка Казанского — о полуфиналах Евро
«Я сам был мастером штрафных. Но Мостовой всегда объективен! Роналду в этом лучше меня». Колонка Мостового
Франция 8 лет не играла в финале Евро, Испания — 12! Кто сделает еще один шаг к титулу — реши с фрибетом до 15 000 рублей без депозита в FONBET
Испания — Франция: время начала и где смотреть трансляцию матча Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Коло-Муани: «Испания — одна из лучших команд Евро-2024»

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости