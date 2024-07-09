Рабьо: «Сборная Испании показывает лучший футбол на Евро-2024»

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Евро-2024 против Испании.

«Они показывают лучший футбол на турнире. У них отличные вингеры, которые способны просачиваться в последнюю треть. Они также знают, как забивать, и умеют это. Это очень сбалансированная команда со множеством сильных качеств, но какие-то слабости есть и у них. Мы уверены в себе и знаем, что надо делать», — цитирует пресс-служба УЕФА Рабьо.

Матч Испания — Франция состоится во вторник, 9 июля, на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Начало — в 22.00 по московскому времени.