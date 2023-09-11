Адиев: «Казахстан рассчитывал на четыре очка в матчах с Финляндией и Северной Ирландией»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал в интервью «СЭ» о впечатлениях, которые остались у него после матчей отборочного цикла Евро-2024 с Финляндией (0:1) и Северной Ирландией (1:0).

— Главный вывод, который вы для себя сделали после этих двух игр? Что перевешивает — радость от победы или сожаление от поражения?

— Конечно, осадок от матча с финнами остался. Считаю, мы могли рассчитывать и на ничью в той встрече. Изначально со своими помощниками понимали, что нас ждут две очень тяжелые игры. Поэтому и считали, что четыре очка станут для Казахстана весьма хорошим результатом. Все к этому шло, но, увы, пропустили ближе к концу второго тайма. Что поделать... Зато радует, что смогли реабилитироваться перед болельщиками, перед главой государства, который посетил поединок с Северной Ирландией.

— Значит, считаете, что в целом наиграли на 4 очка в этих матчах? Такой результат был бы более закономерным?

— Я не очень люблю рассуждать в таком ключе. Для меня, как правило, закономерно то, что горит на табло. Раз уступили, значит, это и заслужили. Просто если бы набрали четыре очка, могли бы сказать, что свою работу выполнили хорошо.

— Что не понравилось в игре с финнами, что не получилось у вашей команды?

— Думаю, над нами все же довлел результат. Все понимали, что мы уже вышли на определенный уровень и имеем шанс остаться в лидерах таблицы. Это где-то сковало ребят. Нет, я не хочу сказать, что мы сыграли плохо, однако не показали всего своего потенциала в столь важной игре против финнов.

Сборная Казахстана занимает четвертое место в таблице группы H отборочного турнира Евро-2024 с 12 очками. Столько же очков у Финляндии, которая опережает казахстанцев по дополнительным показателям и идет на третьей строчке.

Лидером группы H является Словения с 13 очками. Дания также набрала 13 очков, но уступает по дополнительным показателям и занимает второе место.