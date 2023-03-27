Адиев: «Почему сборной России не удалось обыграть Данию на Евро-2020, а Казахстану удалось? Футбол непредсказуем»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев ответил на вопрос, почему россиянам на Евро-2020 не удалось обыграть Данию в отличие от его команды.

«Почему Черчесову и сборной России не удалось обыграть Данию на Евро-2020, а нам удалось? Зато Станиславу Черчесову удалось обыграть испанцев и другие большие сборные. Думаю, здесь сравнения неуместны. Есть определенная игра, разные сборные и, бывает, в разном состоянии подходят к матчу. Поэтому здесь никаких ассоциаций не стоит искать. Просто вчера вечером Казахстан оказался сильнее Дании. В следующий вечер такого может и не быть. Это футбол. Он непредсказуем, тем и прекрасен», — цитирует Адиева Sport24.

26 марта сборная Казахстана обыграла дома датчан (3:2) в матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы-2024. На Евро-2020 российская сборная под руководством Станислава Черчесова уступила Дании со счетом 1:4.