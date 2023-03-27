Армянский комментатор Абелян: «Мы на самом деле нуждались в таком футболисте, как Тикнизян»

Армянский телекомментатор Арман Абелян высказался о дебюте защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна и футболиста «Краснодара» Георгия Арутюняна за национальную команду Армении в матче первого тура квалификации на Евро-2024 против сборной Турции (1:2).

«Наир для первой игры за сборную Армении выступил очень хорошо. Впечатлил больше всего момент, когда во время забитого мяча он сделал проход и мы открыли счет. Тикнизян довольно уверенно подключался к атакам, в защите к нему не было никаких вопросов, учитывая то, что против него играл Ундер, один из опасных игроков сборной Турции. За короткий срок Наир сумел очень быстро адаптироваться. Мы на самом деле нуждались в таком футболисте на этой позиции, который хорошо защищается и подключается. С Турцией также дебютировал молодой Арутюнян, который выглядел очень уверенно на поле. Серьезных ошибок не допустил, вообще не было ощущения, что это его первая игра. До этого матча про него мало кто знал, но он уверенно смотрелся, очень хорошо помогал», — цитирует Абеляна Metaratings.ru.

В матче против сборной Турции Тикнизян и Арутюнян провели на поле все 90 минут.