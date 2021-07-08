«А пенальти левый». Реакция соцсетей на решающий момент матча Англии и Дании

Сборная Англии забила Дании в дополнительное время матча 1/2 финала Евро-2020. На 104-й минуте в ворота датчан был назначен одиннадцатиметровый за фол на Рахиме Стерлинге. Харри Кейн с точки не смог переиграть вратаря датчан, но был первым на добивании.

Пользователи социальных сетей были удивлены назначением одиннадцатиметрового.

Экс-вратарь сборной России Вячеслва Малафеев решил провести опрос среди подписчиков в Twitter, написав: «Был пенальти? По мне сомнительно очень».

Был пенальти? По мне сомнительно очень — Vyacheslav Malafeev (@malafeev16) July 7, 2021

Корреспондент «Спорт-Экспресс» Андрей Кузичев: «Все-таки пенальти?»

Все-таки пенальти? ? — Андрей Кузичев (Andrey Kuzichev) (@Andy73sr) July 7, 2021

Шеф отдела эксклюзивной информации «Спорт-Экспресс» Артем Калинин: «А пеналь левый».

А пеналь левый — Artem Kalinin (@kalininart) July 7, 2021

Комментатор Михаил Моссаковский: «Ныряет касатик. Стерлинг любит рассказывать, как его оскорбляют и унижают на поле. Своими постоянными нырками и симуляциями он оскорбляет саму игру, которая дала ему все, что он имеет».

Ныряет касатик — Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) July 7, 2021

Стерлинг любит рассказывать, как его оскорбляют и унижают на поле. Своими постоянными нырками и симуляциями он оскорбляет саму игру, которая дала ему всё, что он имеет. — Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) July 7, 2021

Шотландский журналист Джонатан Норткрофт: «Англия заслуживает того, чтобы быть впереди. Шмейхель не заслуживает проигрывать».

England deserve to be ahead. Schmeichel doesn't deserve to be behind. — Jonathan Northcroft (@JNorthcroft) July 7, 2021

Пресс-служба «Спартака» в шутливой форме обыграла ситуацию, вспомним про пенальти на Александре Соболеве.

Alexander Sobolev ? Raheem Sterling



Earning a penalty vs Denmark at Euros — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) July 7, 2021

Победитель этого матча сыграет в финале чемпионата Европы против Италии, которая во вторник обыграла Испанию в серии пенальти.