«А пенальти левый». Реакция соцсетей на решающий момент матча Англии и Дании
Сборная Англии забила Дании в дополнительное время матча 1/2 финала Евро-2020. На 104-й минуте в ворота датчан был назначен одиннадцатиметровый за фол на Рахиме Стерлинге. Харри Кейн с точки не смог переиграть вратаря датчан, но был первым на добивании.
Пользователи социальных сетей были удивлены назначением одиннадцатиметрового.
Экс-вратарь сборной России Вячеслва Малафеев решил провести опрос среди подписчиков в Twitter, написав: «Был пенальти? По мне сомнительно очень».
Корреспондент «Спорт-Экспресс» Андрей Кузичев: «Все-таки пенальти?»
Шеф отдела эксклюзивной информации «Спорт-Экспресс» Артем Калинин: «А пеналь левый».
Комментатор Михаил Моссаковский: «Ныряет касатик. Стерлинг любит рассказывать, как его оскорбляют и унижают на поле. Своими постоянными нырками и симуляциями он оскорбляет саму игру, которая дала ему все, что он имеет».
Шотландский журналист Джонатан Норткрофт: «Англия заслуживает того, чтобы быть впереди. Шмейхель не заслуживает проигрывать».
Пресс-служба «Спартака» в шутливой форме обыграла ситуацию, вспомним про пенальти на Александре Соболеве.
Победитель этого матча сыграет в финале чемпионата Европы против Италии, которая во вторник обыграла Испанию в серии пенальти.
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