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13 ноября 2014, 05:17

Клас-Ян Хюнтелар: "В матче с Латвией мы должны исключить глупые ошибки"

Владимир ИРИНЧЕЕВ
Корреспондент
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Нападающий сборной Голландии Клас-Ян Хюнтелар подчеркнул по окончании товарищеского матча с Мексикой (2:3), что в следующем поединке команда должна исключить глупые ошибки. 16 ноября подопечные Гуса Хиддинка встретятся с Латвией в матче отборочного турнира Euro-2016.

– Для нас этот матч был очень важен, – приводит De Telegraaf слова Хюнтелара. – В следующей встрече с Латвией нам необходимо исключить глупые ошибки. Мы теряем мяч при передаче и сразу пропускаем гол. Второй мяч Мексика нам забила именно так. Тем не менее, у нас есть уверенность в том, что команда способна на большее. Нужно прибавлять, независимо от игровой схемы.

Сборная Нидерландов по футболу
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