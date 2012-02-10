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10 февраля 2012, 17:23

Отто Рехагель: "Против русских Греция всегда выглядела не здорово"

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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Отто РЕХАГЕЛЬ. Фото Алексея ИВАНОВА, &amp;quot;СЭ&amp;quot;
Фото «СЭ»

Знаменитый немецкий тренер Отто Рехагель, с которым сборная Греции в 2004 году стала чемпионом Европы, проиграв только России, в интервью "СЭ" высказал мысль, что и грядущим летом его бывшим подопечным придется непросто.

- Для России и Греции стало хорошей традицией встречаться в финальном турнире чемпионата Европы. Этим летом такое произойдет в третий раз подряд.

- И матч опять предстоит трудный. В том числе и для греческой команды - ведь против русских она всегда выглядела не очень здорово. Но, конечно, каждый раз ситуация новая. Думаю, в этом году у обеих команд есть шанс хорошо проявить себя на турнире.

- Как и восемь лет назад в Португалии, в Польше российская и греческая сборные сразятся в завершающем туре группового турнира. Еще одна параллель?

- Точно. Помню, в матче 2004 года россияне на последних минутах могли нам забить, но мяч, слава богу, в ворота не попал. Окажись он в сетке, мы бы вылетели. (Ефим ШАИНСКИЙ)

Полностью интервью Рехагеля - в завтрашнем номере "СЭ"

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