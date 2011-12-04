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Сборная России будет жить в Варшаве

4 декабря 2011, 18:59
Пятница. Киев. Дик АДВОКАТ перед жеребьевкой финального турнира Euro-2012. Фото AFP Фото AFP
Пятница. Киев. Дик АДВОКАТ перед жеребьевкой финального турнира Euro-2012. Фото AFP Фото AFP
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Главный тренер сборной России Дик Адвокат решил, что во время чемпионата Европы наша команда будет базироваться не в Киеве, как это планировалось изначально, а в Варшаве.

- Две игры из трех мы проводим в столице Польши, - сказал голландец корреспонденту "СЭ". - Как следует поразмыслив, понял, что будет логично там же и поселиться. Кроме того, есть еще одна причина, но ее я не скажу.

- Сначала вы настаивали на Киеве…

- Но после этого было время взвесить все "за" и "против". В общем, будем жить в Варшаве. Где конкретно - определим в ближайшее время.

Напомним, что 8 июня во Вроцлаве Россия сыграет с Чехией, а оставшиеся два матча против Польши и Греции (12 и 16 июня) проведет в польской столице. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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