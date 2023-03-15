41-летний Ибрагимович получил вызов в сборную Швеции

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович вызван в сборную Швеции для подготовки к первым отборочным матчам Евро-2024.

Ибрагимович, которому в октябре прошлого года исполнился 41 год, в последний раз играл за сборную в марте 2023-го года, когда Швеция уступила Польше (0:2) в стыковом матче к ЧМ-2022. Всего на его счету 62 гола за 121 матч в национальной команде.

В первых матчах квалификации к Евро-2024 сборная Швеции сыграет с Бельгией (24 марта) и Азербайджаном (27 марта).