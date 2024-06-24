38-летний Навас стал самым возрастным футболистом сборной Испании, сыгравшим на Евро или чемпионате мира

Защитник сборной Испании Хесус Навас вышел с капитанской повязкой в матче группового турнира Евро-2024 против Албании.

38-летний Навас стал самым возрастным футболистом, сыгравшим за испанскую сборную на чемпионате Европы или мира. Предыдущий рекорд принадлежал вратарю Сантьяго Канисаресу, который сыграл в 36 лет на ЧМ-2006.

Матч против Албании стал для Наваса 54-м в футболке национальной команды.