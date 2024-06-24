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38-летний Навас стал самым возрастным футболистом сборной Испании, сыгравшим на Евро или чемпионате мира

Руслан Минаев
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Защитник сборной Испании Хесус Навас вышел с капитанской повязкой в матче группового турнира Евро-2024 против Албании.

38-летний Навас стал самым возрастным футболистом, сыгравшим за испанскую сборную на чемпионате Европы или мира. Предыдущий рекорд принадлежал вратарю Сантьяго Канисаресу, который сыграл в 36 лет на ЧМ-2006.

Матч против Албании стал для Наваса 54-м в футболке национальной команды.

Хесус Навас
Евро-2024
Сборная Албании по футболу
Сборная Испании по футболу
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