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37-летний Пандев закончит карьеру в сборной Македонии после Евро

20:14
Горан Пандев. Фото Reuters
Горан Пандев. Фото Reuters
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Капитан сборной Северной Македонии Горан Пандев объявил, что закончит карьеру в национальной сборной после чемпионата Европы-2020.

«Для меня это пик моей карьеры, я рад, что у меня будет шанс закончить карьеру с лучшим поколением игроков в сборной Македонии. Завтрашний матч будет заключительным для моей карьеры в сборной», — цитирует 37-летнего Пандева AP.

Сборная Северной Македонии 21 июня в Амстердаме сыграет заключительный матч группового этапа турнира против команды Голландии. Македонцы ранее прекратили борьбу за выход в плей-офф.

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Иван Шитик все материалы автора
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