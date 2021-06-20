37-летний Пандев закончит карьеру в сборной Македонии после Евро

Капитан сборной Северной Македонии Горан Пандев объявил, что закончит карьеру в национальной сборной после чемпионата Европы-2020.

«Для меня это пик моей карьеры, я рад, что у меня будет шанс закончить карьеру с лучшим поколением игроков в сборной Македонии. Завтрашний матч будет заключительным для моей карьеры в сборной», — цитирует 37-летнего Пандева AP.

Сборная Северной Македонии 21 июня в Амстердаме сыграет заключительный матч группового этапа турнира против команды Голландии. Македонцы ранее прекратили борьбу за выход в плей-офф.