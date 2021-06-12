33 года назад сборная СССР победила Голландию на Евро. На том турнире команда Лобановского дошла до финала
12 июня сборная СССР на групповом турнире чемпионата Европы-1988 встречалась с Голландией.
Встреча завершилась победой советской сборной со счетом 1:0, единственный гол забил Василий Рац.
В группе 2 СССР занял первое место, обыграв Голландию и Англию, а также сыграв вничью с Ирландией. Команда под руководством Валерия Лобановского в полуфинале обыграла Италию (2:0), но в финале турнира уступила голландцам со счетом 0:2.
? #вэтотдень на ЧЕ-1988:— УЕФА (@UEFAcom_ru) June 12, 2021
?? Нидерланды — СССР 0:1
?? Рац 52'#ЕВРО2020 pic.twitter.com/cOhNFMGOwG
12 июня сборная России в первом матче Евро-2020 встретится с Бельгией. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 22:00 мск.
Также в группе B Россия сыграет с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).
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