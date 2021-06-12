33 года назад сборная СССР победила Голландию на Евро. На том турнире команда Лобановского дошла до финала

12 июня сборная СССР на групповом турнире чемпионата Европы-1988 встречалась с Голландией.

Встреча завершилась победой советской сборной со счетом 1:0, единственный гол забил Василий Рац.

В группе 2 СССР занял первое место, обыграв Голландию и Англию, а также сыграв вничью с Ирландией. Команда под руководством Валерия Лобановского в полуфинале обыграла Италию (2:0), но в финале турнира уступила голландцам со счетом 0:2.

12 июня сборная России в первом матче Евро-2020 встретится с Бельгией. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 22:00 мск.

Также в группе B Россия сыграет с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).