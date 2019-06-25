17:47 | Футбол — Чемпионат Европы

31 год назад ван Бастен забил невероятный гол Дасаеву. Вы его застали?

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Твиттер Евро-2020 напомнил о годовщине легендарного гола форварда сборной Голландии Марко ван Бастена в ворота сборной СССР. 31 год назад будущий трехкратный обладатель "Золотого мяча" поразил ворота Рината Дасаева в финале чемпионата Европы-1988. 

Ван Бастену удалось перебросить голкипера с острого угла. Счет стал 2:0 (первым отличился Руд Гуллит), после этого команды больше не забивали голов, и Голландия завоевала свой единственный крупный международный трофей.

 

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