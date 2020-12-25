Каким будет футбольный 2021-й

Рассказываем о главных событиях будущего года.

Уходящий год научил нас более осторожно обращаться с планами. Как бы то ни было, заглянем в 2021-й: предстоит много значимых футбольных событий и турниров. Среди них есть и те, которые не удалось провести в 2020-м.

Чемпионат Европы

11 июня — 11 июля, 12 городов Европы

Из-за пандемии турнир перенесли на 2021 год, но свое исходное название он сохранил — Евро-2020. Чемпионат уникален тем, что пройдет на 12 стадионах 12 городов 11 государств. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Финляндией и Данией, причем первые два матча пройдут в Санкт-Петербурге. Финал состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Молодежный чемпионат Европы

Групповой этап — 24 — 31 марта, финальный турнир 31 мая — 6 июня, Венгрия и Словения

Сборная России впервые за восемь лет пробилась на молодежное Евро. В группе команда Михаила Галактионова сыграет с французами, датчанами и исландцами. Двое лучших из каждого квартета выйдут в плей-офф, который состоится в начале лета. Финал пройдет в Любляне.

Отборочные матчи чемпионата мира 2022 года

24 марта — 16 ноября

Основная часть отбора на чемпионат мира в Катаре полностью уместится в 2021 год и начнется еще до чемпионата Европы. Уже в марте сборная России сыграет с Мальтой, Словенией и Словакией. Соперниками наших также стали Хорватия и Кипр. Победитель группы получит прямую путевку в Катар. Еще три места на ЧМ от Европы разыграют весной 2022 года команды, занявшие вторые места, и два лучших победителя групп Лиги наций.

Весенняя часть чемпионата России сезона-2020/21

28 февраля — 16 мая

Идущий к третьему титулу подряд «Зенит» вновь лидирует, опережая ЦСКА на четыре очка. Чемпион гарантированно выступит в группе Лиги чемпионов, серебряный призер пройдет в 3-й отборочный раунд. Обладатель Кубка России (финал запланирован на 12 мая) получит прямую путевку в групповой турнир Лиги Европы, а клубы, занявшие третье и четвертое места, сыграют в Лиге конференций.

Плей-офф еврокубков сезона-2020/21

16 февраля — 29 мая

Россию в весенней части еврокубков представит только один клуб — «Краснодар». Быки в 1/16 финала сыграют с загребским «Динамо» (18 и 25 февраля). Финал Лиги Европы пройдет 26 мая в Гданьске, Лиги чемпионов — 29 мая в Стамбуле.

Старт сезона-2021/22

Главным новшеством следующего евросезона станет запуск третьего турнира — Лиги конференций УЕФА. В розыгрыше примут участие 184 команды из всех 55 национальных ассоциаций, включая 46 клубов, которые перейдут из Лиги чемпионов и Лиги Европы. Основной этап соревнований будет состоять из восьми групп по четыре участника, матчи станут проводиться по четвергам. Затем последуют стыковые встречи с командами Лиги Европы, 1/8 финала, четвертьфиналы, полуфиналы и финал в Тиране. Новый турнир — шанс выступить в еврокубках для представителей маленьких футбольных стран.