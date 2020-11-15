«Буду удивлен, если получим весь Евро-2020». Идея фикс высокомерной Англии

Разобрали, почему проведение чемпионата Европы в одной этой стране почти невозможно

В УЕФА не скрывают: изучаются альтернативные варианты на случай, если пандемия следующим летом не позволит провести разбросанный по всей Европе турнир в изначальном формате. Так, французские СМИ уже сообщали, что Евро может в полном объеме пройти в России. Оно и понятно: два года назад мы приняли лучший чемпионат мира в истории (официальное определение ФИФА), и ничто не помешает по накатанной провести еще и чемпионат Европы. Правда, никакого продолжения эта история не получила. Россия, безусловно, готова, но получается улица с односторонним движением, да и оно пока исключительно пассивное.

И вот наконец включились англичане. Издание Daily Mail написало, что Великобритания планирует полностью принять Евро-2020. Якобы футбольная ассоциация Англии (ФА) уже начала переговоры с УЕФА по поводу проведения турнира в одиночку. Эту перспективу мы обсудили с Джоном Брэдли, бывшим комментатором российской премьер-лиги на канале ESPN. «Я был бы очень удивлен, если бы турнир полностью отдали Англии, — сразу сказал Джон. — Очевидно, что у нас есть стадионы и инфраструктура. Но учитывая то, как мы справляемся с коронавирусом, я не уверен, что это лучший вариант».

«И я бы не стал ожидать, что УЕФА отдаст турнир России. Как раз по причине того, что страна только-только провела чемпионат мира», — добавил Брэдли.

Очевидно одно: родина футбола истосковалась по большим турнирам. Англичане до сих пор с наслаждением вспоминают Евро-96. О той своей сборной еще долго говорили, что эта последняя команда, которой гордились. Возможно, передумали после полуфинала чемпионата мира в России, но все же поколение Ширера и Гаскойна было ярче. И конечно, в Англии скучают по атмосфере того турнира, а песня Football's coming home до сих пор ассоциируется с чем-то грандиозным.

Вернуть футбол домой — это уже, пожалуй, часть национальной идеологии. «Соглашусь с этой мыслью, — сказал Брэдли. — И в этом есть определенное высокомерие. Как бы то ни было, турнир прошел бы на замечательных стадионах в окружении благодарных болельщиков».

Четверть века Англия не проводила крупных футбольных соревнований. Их всего-то там прошло два: тот самый Евро-96 и совсем уже древний ЧМ-66. Та же Германия организовала уже два чемпионата мира, один — Европы, а также получила Евро 2024 года. После 66-го года англичане три раза подавали заявку на ЧМ, но не получили ни одного. Особенно их задела неудача 10-летней давности, когда розыгрыш-2018 отдали России. Весь период от решения ФИФА до старта британцы всячески пытались расшатать лодку и забрать турнир себе. Похоже, на Евро-2020 в Англии решили замахнуться по инерции.