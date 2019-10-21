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Зюле может пропустить чемпионат Европы-2020

15:33
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Защитник «Баварии» Никлас Зюле получил серьезную травму колена. Футболитс перенес операцию по поводу разрыва крестообразной связки, сообщает Kicker.

Президент «Баварии» Ули Хенесс заявил, что нынешний сезон для 24-летнего футболиста окончен. Он также может пропустить чемпионат Европы 2020 года.

Напомним, что Зюле получил травму в матче чемпионата Германии с «Аугсбургом» (2:2). Обследование выявило у него разрыв передней крестообразной связки левого колена.

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