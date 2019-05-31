Зорг заменит Лева в матчах против Белоруссии и Эстонии

Маркус Зорг заменит главного тренера сборной Германии Йоахима Лева на матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Белоруссии (8 июня) и Эстонии (11 июня). Зорг является ассистентом Лева.

Напомним, что Лев был госпитализирован сегодня после травмы и теперь вынужден пропустить игры сборной из-за несчастного случая во время тренировки, когда ему на грудь упала гантель. Сначала главный тренер бундестим не воспринял всерьез это происшествие, но затем обратился к врачу.

В результате происшествия у него была сдавлена артерия, это привело к нарушению кровообращения. Сейчас он находится в стационаре университетской больницы Фрайбурга. Врачи посоветовали ему не приступать к работе в ближайшее время.