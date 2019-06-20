Знаменитой "паненке" исполнилось 43 года. Видео

Сегодня исполнилось 43 года знаменитому пенальти в исполнении Антонина Паненки в финале чемпионата Европы-1976. В решающем матче встречались сборные Чехословакии и ФРГ. Основное и дополнительное время завершились вничью - 2:2. В серии 11-метровых ударов чехословаки реализовали четыре первых попытки, немцы один удар не забили (ошибся Ули Хенесс).

Пятый решающий удар Чехословакии пробивал Антонин Паненка. Вместо сильного или прицельного удара в угол он дождался, пока Зепп Майер начнет падать на газон и аккуратно подсек мяч по центру.

#OTD at Euro 1976, the ‘Panenka’ was born 🇨🇿



Since butchered by you and all your mates at 7-a-side pic.twitter.com/5ZJJkpOm2m — Mirror Football (@MirrorFootball) 20 июня 2019 г.

Впоследствии многие футболисты стали подражать Паненке, а его фамилия стала нарицательной - так стали сами пенальти.