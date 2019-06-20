14:42 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Знаменитой "паненке" исполнилось 43 года. Видео

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Сегодня исполнилось 43 года знаменитому пенальти в исполнении Антонина Паненки в финале чемпионата Европы-1976. В решающем матче встречались сборные Чехословакии и ФРГ. Основное и дополнительное время завершились вничью - 2:2. В серии 11-метровых ударов чехословаки реализовали четыре первых попытки, немцы один удар не забили (ошибся Ули Хенесс).

Пятый решающий удар Чехословакии пробивал Антонин Паненка. Вместо сильного или прицельного удара в угол он дождался, пока Зепп Майер начнет падать на газон и аккуратно подсек мяч по центру.

 

Впоследствии многие футболисты стали подражать Паненке, а его фамилия стала нарицательной - так стали сами пенальти.

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