Златко Далич: "В первом тайме Хорватия играла медленно, во второй половине мы были активнее"

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич - о матче со сборной Азербайджана (2:1) в отборочном турнире Евро-2020.

- Мы сделали главное – выиграли, и тем самым, удачно стартовали в отборе. Теперь будем готовиться к матчу с Венгрией. В первом тайме сборная Азербайджана была очень мотивирована, а мы играли медленно. После перерыва мы уже были более активны, создавали моменты и достигли своей цели, - цитирует Далича Azerisport. - Конечно, я доволен результатом. Сегодня мы видели в деле молодых игроков, для некоторых из них это был первый подобный опыт. Наша защита никогда не играла в таком сочетании, и это было видно. Я рад, что мы смогли дать игре хороший темп, несмотря на отсутствие Брозовича и Ребича. Наши атаки, тем не менее, были довольно острыми. Азербайджан показал себя достойным соперником. Мы перед матчем говорили о том, что их нельзя недооценивать. Гол перед перерывом был очень важен – я рад, что мы ушли после первого тайма, отличившись. Это придало нам сил

Чемпионат Европы-2020: расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира