Златко Далич: "Против Хорватии все выкладываются на 200 процентов"

Главный тренер сборной Хорватии после матча отборочного турнира против Венгрии (1:2) отметил, что команда доминировала во втором тайме. По его словам, в следующих играх сборная должна работать лучше.

- Мы доминировали во втором тайме, создавали моменты и пытались оказать давление, но не могли добавить в завершении, - приводит пресс-служба УЕФА слова Далича. - Должны больше работать и бороться в следующих матчах, стараться быть более агрессивными. Все против нас выкладываются на 200 процентов, потому что мы - финалисты чемпионата мира.