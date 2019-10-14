Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

Златко Далич: «Хорватия не очень довольна ничьей с Уэльсом»

02:00
Теги:

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал ничейный результат в матч отборочного турнира Евро-2020 с командой Уэльса (1:1). Хорваты с 14 очками возглавляют турнирную таблицу группы E. У Венгрии 13 баллов, у Словакии — 10 и игра в запасе.

— Это было похоже на игры против Венгрии и Азербайджана, — цитирует Далича официальный сайт УЕФА. —  Мы начали хорошо, но не продолжили в том же духе. Не очень активно шли вперед. Не очень довольны этим результатом. Последние матчи отборочного турнира будут очень важными.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир