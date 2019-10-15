Защитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал выход национальной команды в финальную стадию чемпионата Европы-2020 после победы над Португалией (2:1). Зинченко дал комментарий своей девушке Владе Седан, которая работает корреспондентом на ТВ.

— Сейчас ничего не могу говорить, одни эмоции, — приводит слова Зинченко официальный сайт украинских телеканалов «Футбол 1"/ «Футбол 2». — Как говорил Пике, сегодня каждый болельщик не будет спать ночью и будет заниматься любовью. В таких играх на первом месте результат, поэтому не важно кто контролировал мяч и лучше играл. Мы повели 2:0 и не давали сопернику показывать свою игру. Болельщики и игроки сегодня был и на высоте. Сборная Украины дорогого стоит, и любой соперник будет с осторожностью подходить к матчам с нами.

Пенальти? Мне сложно понять, попал ли мяч в руку. Судья показал, что мяч попал в ногу Тарасу. Но Роналду подбежал к арбитру, сказал, что мяч попал в руку и тот поменял решение и поставил пенальти.

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