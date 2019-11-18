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Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

Зинченко сходит с ума от гола Украины сербам на последних минутах. Эмоции через край!

22:13

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко эмоционально отметил гол сборной Украины в матче отборочного турнира Евро-2020 против Сербии (2:2). Артем Беседин сравнял счет в добавленное ко второму тайму время и спас команду Андрея Шевченко от поражения.

Сам Зинченко пропускал встречу из-за травмы.

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