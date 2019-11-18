Зинченко сходит с ума от гола Украины сербам на последних минутах. Эмоции через край!
22:13
Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко эмоционально отметил гол сборной Украины в матче отборочного турнира Евро-2020 против Сербии (2:2). Артем Беседин сравнял счет в добавленное ко второму тайму время и спас команду Андрея Шевченко от поражения.
Сам Зинченко пропускал встречу из-за травмы.
Зіна збожеволів після гола Бєсєдіна ??? pic.twitter.com/8nYXKcLMs3— Футбол 24 (@football24tv) November 17, 2019
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