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Зинченко посвятил гол в ворота Литвы своей матери

23:13

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал победу над Литвой в матче отборочного турнира Евро-2020 (3:0). Хавбек «Манчестер Сити» открыл счет в начале встречи.

— Мы настраивались на такой результат. Для нас не важно какой счет, так как мы взяли три очка. Была установка тренерского штаба нагнетать и давить на соперника, — цитирует football.ua Зинченко. — Были некоторые проблемы, но у нас в целом все получалось. Быстрый гол раскрепостил нас и снял напряженность. Его я хочу посвятить своей маме, у нее сегодня день рождения.

Конечно, непривычно было играть на синтетическом газоне. Непросто было адаптироваться к такому полю, однако оно было одно для всех. Спасибо болельщикам за поддержку, мы не чувствовали, что играем в гостях.

Дополнительная информация

https://euro2020.football.ua/news/article/401053-zinchenko-my-ne-chuvstvovali-chto-igraem-v-gostjakh.html

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