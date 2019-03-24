Журналисты обнаружили кокаин в туалетах "Уэмбли" после матча Англия - Чехия

На матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 Англия - Чехия болельщики проносили кокаин, утверждает The Telegraph. Следы кокаиновых дорожек были обнаружены на стадионе "Уэмбли" в половине туалетных кабинок, обследованных журналистами. Они осмотрели около 20 кабинок в 2 туалетных комнатах после матча.

Примечательно, что матч проходил при повышенных мерах безопасности.

Матч Англия - Чехия состоялся 22 марта, хозяева разгромили соперника со счетом 5:0.



Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира