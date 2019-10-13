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Жоржинью — о выходе сборной Италии на Евро-2020: «Это фантастический результат»

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Полузащитник сборной Италии Жоржинью после победы над Грецией в матче отборочного турнира Евро-2020 (2:0) рад за команду. На 63-й минуте хавбек вывел итальянцев вперед, реализовав одиннадцатиметровый.

— Это фантастический результат, особенно учитывая все ужасные времена, которые мы пережили два года назад, — цитирует Rai Sport Жоржиньо. — Мы заслужили это и по-настоящему счастливы, потому что очень хотели пробиться на Евро-2020.

Я много тренировал пенальти, и доволен результатом команды. Здорово, что мы победили. Доказываем, что являемся хорошей группой игроков, и в таких условиях приятно работать.

Италия — Греция

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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