Жонатан Иконе: «Во дворе учителя всегда разделяли нас с Мбаппе по разным командам»

Нападающий сборной Франции Жонатан Иконе рассказал, как проводил детство с Кильяном Мбаппе.

— Мы вместе росли в Бонди и даже не могли подумать, что через определенное время будем вместе играть не во дворе, а в сборной, — приводит слова Иконе Eurosport.fr — Мы не стремились во что бы то ни стало стать топ-игроками, мы просто получали удовольствие от футбола. Во дворе учителя разделяли нас с Мбаппе по разным командам: когда мы играли в одной, было совсем неинтересно, настолько мы превосходили всех в умении.

Мы с Кильяном расстались в 12 лет: я уехал в академию «ПСЖ», а Мбаппе остался в Бонди еще на некоторое время. Теперь мы с ним вместе будем сражаться за сборную Франции. Посмотрим, насколько мы способны дополнять друг друга.

Футболист «Лилля» впервые вызван в сборную Франции, которой предстоят встречи отборочного этапа Евро-2020 с Албанией (7 сентября) и Андоррой (10 сентября).