Жоау Мариу: «Перешел в «Локомотив», чтобы вернуться в сборную»

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу рад вернуться в сборную Португалии. Хавбек вызван в национальную команду на матчи с Украиной и Люксембургом.

— Очень рад вернуться в сборную. Это была моя цель, поэтому я сменил команду. Я хотел играть, и, к счастью, меня вызвали, — сказал Мариу в интервью португальскому телеканалу SIC. — У нас будут очень важные матчи в пятницу против Люксембурга, а затем против Украины. У нас есть шанс выиграть обе встречи. Я действительно верю в эту команду.

Я работаю над тем, чтобы попасть в заявку команды на Евро-2020. Мне придется усердно тренироваться и хорошо играть в этом сезоне, чтобы быть в планах тренера. Посмотрим, как это у меня получится.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр