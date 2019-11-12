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Жоау Мариу не поможет сборной Португалии в ноябрьских матчах

10:37
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Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу не поможет сборной Португалии в ближайших матчах отборочного турнира Евро-2020. Как сообщает Record, хавбек был исключен из заявки на ноябрьские игры сборной из-за травмы. Степень серьезности и характер травмы не сообщаются.

Португалии предстоит сыграть с Литвой и Люксембургом. По данным источника, вместо Мариу никого вызывать в национальную команду не стали.

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