Жоау Мариу не поможет сборной Португалии в ноябрьских матчах

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу не поможет сборной Португалии в ближайших матчах отборочного турнира Евро-2020. Как сообщает Record, хавбек был исключен из заявки на ноябрьские игры сборной из-за травмы. Степень серьезности и характер травмы не сообщаются.

Португалии предстоит сыграть с Литвой и Люксембургом. По данным источника, вместо Мариу никого вызывать в национальную команду не стали.