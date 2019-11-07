Жоау Мариу и Эдер вызваны в сборную Португалии на матчи с Литвой и Люксембургом

Тренерский штаб сборной Португалии определился с составом на заключительные матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2020. В список игроков попали футболисты «Локомотива» Жоау Мариу и Эдер.

Вратари: Бету («Гезтепе»), Жозе Са («Олимпиакос»), Руй Патрисиу («Вулверхэмптон»);

Защитники: Рикарду Перейра («Лестер»), Нелсон Семеду («Барселона»), Рубен Семеду («Олимпиакос»), Жозе Фонте («Лилль»), Пепе («Порту»), Рубен Диаш («Бенфика»), Рафаэл Геррейру (дортмундская «Боруссия»), Мариу Руй («Наполи»).

Полузащитники: Данилу Перейра («Порту»), Рубен Невеш («Вулверхэмптон»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Бруну Фернандеш («Спортинг»), Жоау Моутинью («Вулверхэмптон»), Пицци («Бенфика»), Жоау Мариу («Локомотив»);

Нападающие: Брума (ПСВ), Криштиану Роналду («Ювентус»), Андре Силва («Айнтрахт»), Даниэл Поденсе («Олимпиакос»), Диогу Жота («Вулверхэмптон»), Эдер («Локомотив»), Гонсалу Пасиенсия («Айнтрахт»).

Португалия сыграет дома с Литвой (14 ноября) и на выезде с Люксембургом (17 ноября). После 6 матчей португальцы с 11 очками занимают второе место в группе B.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира