Жиру хочет догнать Платини по голам за сборную Франции

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру подчеркнул, что хочет догнать Мишеля Платини по голам за национальную команду. 32-летний форвард отличился в матче отборочного турнира Евро-2020 против Молдавии (4:1), сравнявшись с Давидом Трезеге (по 34 мяча). Игроки делят третье место, Платини идет вторым (41), а лидирует Тьерри Анри (51 гол).

- На личном уровне я не ставлю голы выше команды, но все равно приятно, - цитирует TF1 Жиру. - Приятно догнать Трезеге. Мы знаем его уровень, он был выдающимся бомбардиром. Все еще надеюсь подняться в списке? Платини? Да, догнать Платини - это следующая цель.

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