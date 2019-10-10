Жирков догнал Дасаева и Кержакова по матчам за сборную

Полузащитник сборной России Юрий Жирков вышел на поле в стартовом составе на матч отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии. Для 36-летнего футболиста эта игра стала 91-й в составе национальной команды. По этому показателю он догнал Александра Кержакова.

С учетом советской истории Жиркову удалось обойти Альберта Шестернева и сравняться с Ринатом Дасаевым.

Больше Жиркова за сборную России играли Василий Березуцкий (101), Игорь Акинфеев (111), Виктор Онопко (109+4 за сборную СНГ) и Сергей Игнашевич (127).

Первую игру за национальную команду Жирков провел в феврале 2005 года (0:2 с Италией). В предыдущих 90 матчах футболист забил два мяча.

Жирков принял участие в Евро-2008, на котором россияне завоевали бронзу, а также Евро-2012, ЧМ-2014 и 2018, а также Кубке конфедераций-2017.

Трансляция матча Россия — Шотландия