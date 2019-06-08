"Жаль, что не все уважают футбол". Сборная России - об инциденте с болельщиком

Сборная России в своем официальном Твиттере отреагировала на инцидент, произошедший во время матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино (9:0). На поле выбежал один из болельщиков.

- Дорогие болельщики! Большое спасибо вам за атмосферу, которая была сегодня в Саранске. Мы ценим вашу поддержку и играем за вас. Но нам очень жаль, что не все уважают футбол. Давайте вместе создавать праздник! - говорится в сообщении.

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Дорогие болельщики!

Большое спасибо вам за атмосферу, которая была сегодня в Саранске. Мы ценим вашу поддержку и играем за вас.

Но нам очень жаль, что не все уважают футбол. Давайте вместе создавать праздник! #ненашипарни pic.twitter.com/23dVY3SnOR — Сборная России (@TeamRussia) 8 июня 2019 г.

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