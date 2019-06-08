23:43 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

"Жаль, что не все уважают футбол". Сборная России - об инциденте с болельщиком

0
Обсудить

Сборная России в своем официальном Твиттере отреагировала на инцидент, произошедший во время матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино (9:0). На поле выбежал один из болельщиков.

Дорогие болельщики! Большое спасибо вам за атмосферу, которая была сегодня в Саранске. Мы ценим вашу поддержку и играем за вас. Но нам очень жаль, что не все уважают футбол. Давайте вместе создавать праздник! - говорится в сообщении.

Россия - Сан-Марино: мужчина выбежал на поле во время матча, Дзюба заступился за него. Видео // 
Станислав Черчесов: "Не понимаю тех, кто выбегает на поле. Хотите в сборную – позвоните"

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Опрос

Кто был лидером сборной России в матче отбора Евро-2020 с Сан-Марино?
Обсудить
голосовать
0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Сборная России в июне-2019: против Сан-Марино и Кипра
Материалы других СМИ