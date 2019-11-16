Зелимхан Бакаев: «Уступали и в классе и борьбе»

Полузащитник сборной России Зелимхан Бакаев оценил игру команды в матче отбора Евро-2020 против Бельгии (1:4).

— Меня не было в перерыве в раздевалке. Я разминался, — сказал Бакаев в интервью «Матч Премьер». — Думаю, коротко было сказано, что надо исправлять ситуацию. Но не наш был день.

Уступали и в классе и борьбе. Но при правильной работе можно нивелировать это преимущество соперника в классе.

Второй тайм был лучше. Но нужно еще больше добавлять. Думаю, все хорошо будет для нас. Надо идти вперед.

Мы вышли на Евро. Задачу выполнили. А это поражение — урок для нас, чтобы мы были сильнее.

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