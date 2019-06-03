Газинский получил травму плеча в матче сборной России с "Чертаново"

Сборная России в официальном Твиттере сообщила о состоянии здоровья полузащитника Юрия Газинского. Хавбек получил травму левого плечевого сустава во время контрольного матча с "Чертаново". В первом тайме он неудачно упал в борьбе с соперником после исполнения углового.

"В ближайшее время будет выполнено дообследование, по результатам которого будет принято решение о тактике и сроках лечения игрока", - говорится в сообщении сборной.

Юрий Газинский в ходе единоборства в матче с «Чертаново» получил травму левого плечевого сустава. В ближайшее время будет выполнено дообследование , по результатам которого будет принято решение о тактике и сроках лечения игрока. pic.twitter.com/3qX5Q9zpht — Сборная России (@TeamRussia) 3 июня 2019 г.

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