Защитник «Валенсии» Паулиста может получить испанский паспорт и вызов в сборную страны

Защитник «Валенсии» Габриэл Паулиста, возможно, будет вызван в сборную Испании. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Луис Энрике. Бразилец намерен получить гражданство Испании.

— Я знаю обо всех игроках, которые могут быть вызваны в сборную, — цитирует тренера Marca. — Сейчас Паулиста проходит процедуру, которая сделает его доступным для матчей сборных.

29-летний футболист в текущем сезоне провел 24 матча за «Валенсию» во всех турнирах.