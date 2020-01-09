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Защитник «Валенсии» Паулиста может получить испанский паспорт и вызов в сборную страны

12:23
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Защитник «Валенсии» Габриэл Паулиста, возможно, будет вызван в сборную Испании. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Луис Энрике. Бразилец намерен получить гражданство Испании.

— Я знаю обо всех игроках, которые могут быть вызваны в сборную, — цитирует тренера Marca. — Сейчас Паулиста проходит процедуру, которая сделает его доступным для матчей сборных.

29-летний футболист в текущем сезоне провел 24 матча за «Валенсию» во всех турнирах.

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