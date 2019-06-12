Защитник сборной Кипра считает, что Россия сильнее Шотландии

Защитник сборной Кипра Ренату Маргаса прокомментировал поражение от национальной команды России (0:1) в матче отборочного турнира к Евро-2020.

– Очень сложный матч, потому что Россия – очень крепкая команда с квалифицированными футболистами, тем более играя на своем поле, – цитирует защитника официальный сайт РФС. – Мы старались показать хорошую игру, но моментов у чужих ворот практически не было. Думаю, что счет закономерен.

Стадион потрясающий. Более сорока тысяч болельщиков создавали прекрасную атмосферу. Это оказывало игрокам сборной России дополнительную помощь.

Сравнить сборную России со сборной Шотландии? Не очень правильно сравнивать одну команду с другой. Но, если бы сегодня Шотландия играла с Россией, то, думаю, россияне имели большие шансы на победу.

Россия – Кипр

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